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Житель Бежаниц осужден на 200 часов обязательных работ за езду в пьяном виде

Житель Бежаниц привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В суде установлено, что в апреле 2020 года мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления, решил на автомобиле своего знакомого поехать до магазина. Стоит отметить, что осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев

Приговор суда вступил в законную силу.