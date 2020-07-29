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Невельчанин угнал ВАЗ у знакомого

Невельчанин угнал ВАЗ у знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

8 августа в полицию с заявлением об угоне транспортного средства обратился 53-летний житель деревни Спасс-Балаздынь Невельского района. Мужчина пояснил, что днем у его жилого дома был припаркован ВАЗ-2106. К владельцу автомобиля в этот же день заходил его знакомый из Невеля, а вечером после ухода приятеля у собственника транспорта исчезли не только ключи от машины, но и сам автомобиль.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила автомобиль и угонщика. Им оказался 34-летний ранее судимый невельчанин.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. ВАЗ был изъят.