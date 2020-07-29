«Дураки на дорогах» раздражают водителей в 9 раз больше чем громкая музыка

Стал известен самый раздражающий фактор на псковских дорогах по версии читателей ПЛН. 1646 читателей сайта приняли участие в опросе на тему «Что Вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?». Опрос проводился в разделе ПЛН «Автомир» с 6 июля по 10 августа.
Выяснилось, что меньше всего водителей раздражают пешеходы. Только 1,7% проголосовавших раздражаются из-за пешеходов.
Чуть менее терпимое отношение к велосипедистам (2,13%).
3,77% участников опроса больше всего раздражают бесконечные ограничения движения, 4,8% злятся из-за организации дорожного движения.
5,22% указали самым раздражающим фактором «Громкую музыку из окон других машин».
На третьем месте в тройке самых раздражающих факторов - «Ямочный ремонт». Так считает 11,48% опрошенных.
«Серебро» у ответа «Сами дороги и их качество». Его выбрало 22,24% - большей пятой части среди участников опроса.
Безусловное лидерство у ответа «дураки на дорогах». Этот вариант выбрали 48,66% участников голосования.