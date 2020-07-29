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«Дураки на дорогах» раздражают водителей в 9 раз больше чем громкая музыка

Стал известен самый раздражающий фактор на псковских дорогах по версии читателей ПЛН. 1646 читателей сайта приняли участие в опросе на тему «Что Вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?». Опрос проводился в разделе ПЛН «Автомир» с 6 июля по 10 августа.

Выяснилось, что меньше всего водителей раздражают пешеходы. Только 1,7% проголосовавших раздражаются из-за пешеходов.

Чуть менее терпимое отношение к велосипедистам (2,13%).

3,77% участников опроса больше всего раздражают бесконечные ограничения движения, 4,8% злятся из-за организации дорожного движения.

5,22% указали самым раздражающим фактором «Громкую музыку из окон других машин».

На третьем месте в тройке самых раздражающих факторов - «Ямочный ремонт». Так считает 11,48% опрошенных.

«Серебро» у ответа «Сами дороги и их качество». Его выбрало 22,24% - большей пятой части среди участников опроса.

Безусловное лидерство у ответа «дураки на дорогах». Этот вариант выбрали 48,66% участников голосования.