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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий эфира Константин Калиниченко обсудит с ним дорожную обстановку в Пскове, новую разметку на псковских дорогах и изменении схемы движения на улицах Поземского и Инженерной после масштабного ремонта. Кроме того, темой для обсуждения станут способы заставить водителей соблюдать скоростной режим.

Радиослушатели могут задать свои вопросы Владимиру Папорту по телефону 56-73-72.