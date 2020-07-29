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Триста автомашин побывали на спецстоянке за нарушения правил остановки и стоянки в Пскове

Триста автомашин побывали на спецстоянке за нарушения правил остановки и стоянки в Пскове. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД по г. Пскову Владимир Папорт 12 августа во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Речь идет обо всех видах нарушений остановки и стоянки, включая стоянку на тротуарах и под запрещающим знаком 3.27 «Остановка запрещена». По словам Владимира Папорта, это хорошая мера профилактики, потому что в следующий раз водитель задумается и больше так делать не будет.

Гость студии также ответил на вопрос радиослушателя о брошенном во дворах аварийном транспорте.

Владимир Папорт пояснил, что в связи с решением Псковского областного суда и изменением статуса полиции, с сотрудников ГИБДД сняли возможность составления административных протоколов по закону Псковской области по статьям, предусматривающим наказание за стоянку на озелененных территориях и хранение аварийного либо разукомплектованного транспорта.

Данные полномочия возложены на должностных лиц администрации Пскова. Штрафами за стоянку аварийных автомобилей во дворах занимается контрольное управление администрации. Если обращения на данную тему приходят через сайт ГИБДД, в течение 7 дней их передают для принятия мер административного воздействия.