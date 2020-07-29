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«Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО

12 августа в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в программе «Подстрочник» ведущий Константин Калиниченко побеседовал с начальником управления ГИБДД по городу Пскову Владимиром Папортом. Гостю студии также поступило много вопросов от радиослушателей.

Владимир Папорт обсудил с ведущим дорожную обстановку в Пскове, новую разметку на псковских дорогах и изменении схемы движения на улицах Поземского и Инженерной после масштабного ремонта. Кроме того, темой для обсуждения стали способы заставить водителей соблюдать скоростной режим.

Предлагаем вашем вниманию видеозапись передачи.