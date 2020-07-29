АвтоМир / За рулём

Пьяный водитель скутера задержан полицией в Опочке

Пьяный водитель скутера задержан полицией в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Опочке на улице Стученко инспекторами ГИБДД остановлен нетрезвый водитель скутера – 35-летний местный житель, а в Порховском районе в поле зрения стражей порядка попал петербуржец 1970 года рождения, который управлял автомобилем «Фольксваген». Ранее эти граждане уже привлекались за управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.