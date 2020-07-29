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Недостаток практических навыков отмечается у будущих псковских водителей

Недостаточное количество практических навыков по управлению транспортными средствами в условиях автодрома отмечается у будущих водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

По статистике около 70% кандидатов в водители сдают теоретический экзамен. Практический экзамен состоит из двух частей «автодром» и «город». Автодром сдают в среднем около 40% с первой попытки, «город» - 20-25%.

Люди, которые прошли обучение в автошколе, теоретический экзамен знают лучше, у них есть возможность обучаться дистанционно, с использованием интернета. Основной причиной низкого процента сдачи практической части экзамена Михаил Григорьев назвал недостаточное количество практических навыков по управлению транспортными средствами в условиях автодрома. Для выполнения всех упражнений установлены временные рамки. В процессе экзамена необходимо выполнить пять упражнений. Больше всего сложностей вызывают параллельная парковка и въезд в гараж задним ходом. Самые распространенные нарушения - экзаменующиеся начинают наезжать на разметку, сбивать конусы.

Управление автомобилем в городе требует определенного уровня навыков. Очень часто будущим водителям не хватает количества часов в автошколе. Основное внимание при приеме экзамена уделяется расположению транспортного средства на проезжей части, уверенному управлению. Необходимо указать все сигналы поворотников, пропустить пешеходов, соблюсти сигналы светофора, следить за правильным расположением на проезжей части, правильно проехать регулируемые и нерегулируемые перекрестки.

В процессе любого экзамена проводится видеосъемка. Учебные транспортные средства оборудованы системами видеонаблюдения, видеоматериалы сохраняются.