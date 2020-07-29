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Лишенные прав водители теперь могут сдать экзамен в МРЭО Пскова ежедневно

Прием теоретического экзамена у водителей, лишенных права управления транспортом, в МРЭО Пскова сейчас ведется ежедневно. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

После лишения права управления согласно законодательству проводится уплата административного штрафа и теоретической части экзамена. Прием экзаменов у этой категории сейчас ведется в ежедневном режиме в установленные дни работы.

Ранее экзамен принимали один раз в неделю, по пятницам.