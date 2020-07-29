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Полиция поймала молодого псковича «под градусом» за рулем ВАЗа на Зональном шоссе

В Пскове пьяный молодой человек пойман за рулем ВАЗа. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 13 августа около 19.00 у дома №10 по Зональному шоссе в Пскове водитель ВАЗ, 22-летний местный житель, управлял автомобилем в нетрезвом виде, а при проверке сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что подобное правонарушение молодой человек не впервые.

Днем того же дня в поселке Череха дорожные полицейские остановили для проверки документов автомобиль «Датсун». Им управлял пскович 1968 года рождения с признаками алкогольного опьянения.

«Под градусом» оказался и 40-летний водитель скутера «Мотоленд». Вечером 13 августа он двигался по улице Совхозной в поселке Пушкинские Горы и привлек внимание полицейских.

Все водители сознались в содеянном. По данным фактам проводится проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.