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К 100 часам работ приговорили жителя Бежаницкого района за вождение в нетрезвом виде

К 100 часам обязательных работ приговорили жителя Бежаницкого района за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что 30 марта мужчина, осознавая, что управление транспортом в состоянии опьянения запрещено, сел за руль автомобиля ВАЗ-2107 и начал движение с придомовой территории. Впоследствии его отстранили от управления автомобилем сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий».

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ и подвергнут наказанию в виде 100 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 1 год 6 месяцев.