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Наказание для шумных мотоциклистов предложили ужесточить

Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов предлагают усилить, повысив штрафы — работа над соответствующим законопроектом ведется. Об этом зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды, автор инициативы Михаил Старшинов сообщил РИА «Новости».

Поправки планируются в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно статье 8.23 КоАП, за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, полагается предупреждение или штраф в 500 рублей. Действующие меры неэффективны, заявил депутат.

«Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению… многим на эту норму наплевать, и они не соблюдают — этот звук доставляет им какое-то необъяснимое наслаждение», — пояснил он.

Старшинов подчеркнул, что шумные мотоциклисты создают дискомфорт для других людей. Например, если ранним утром по улице проехал один мотоциклист, а из-за него проснулась тысяча жильцов.

«Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует», — считает парламентарий.

Суммы штрафов ещё обсуждаются с экспертами, уточнил он. Депутат указал, что проект задумывается как профилактическая мера, которая будет стимулировать водителей не совершать нарушений. По его словам, в работе над инициативой учитываются не только обращения граждан, но и правоприменительная практика в России, а также международный опыт.