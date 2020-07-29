Как бороться с пьяными водителями - тема нового опроса в «Автомире» ПЛН

В Псковской области произошел ряд смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей. Как можно предотвратить подобное?
Читателям Псковской Ленты Новостей, решившим принять участие в опросе на эту тему, предлагаются следующие варианты ответов:
- Строить безопасные дороги - будет меньше возможностей наехать на пешехода
- Увеличить количество дорожных полицейских
- Конфискация автотранспорта у пьяных водителей
- Придумать новое суровое наказание
- Платить за сообщения о нетрезвых водителях
- Внедрять алкозамки в автомобилях
- Проводить массовые проверки всех водителей
Проголосовать можно под этим сообщением.