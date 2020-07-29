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АвтоМир / За рулём

Как бороться с пьяными водителями - тема нового опроса в «Автомире» ПЛН

21.08.2020 21:00|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области произошел ряд смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей. Как можно предотвратить подобное?

Читателям Псковской Ленты Новостей, решившим принять участие в опросе на эту тему, предлагаются следующие варианты ответов:

- Строить безопасные дороги - будет меньше возможностей наехать на пешехода

- Увеличить количество дорожных полицейских

- Конфискация автотранспорта у пьяных водителей

- Придумать новое суровое наказание

- Платить за сообщения о нетрезвых водителях

- Внедрять алкозамки в автомобилях

- Проводить массовые проверки всех водителей

Проголосовать можно под этим сообщением.

Теги: #ДТП #опрос ПЛН #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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В Псковской области произошел ряд смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей. Как можно предотвратить подобное?
В опросе приняло участие 46 человек
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