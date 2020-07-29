АвтоМир / За рулём

Как бороться с пьяными водителями - тема нового опроса в «Автомире» ПЛН

Поделитесь новостью с друзьями

В Псковской области произошел ряд смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей. Как можно предотвратить подобное?

Читателям Псковской Ленты Новостей, решившим принять участие в опросе на эту тему, предлагаются следующие варианты ответов:

- Строить безопасные дороги - будет меньше возможностей наехать на пешехода

- Увеличить количество дорожных полицейских

- Конфискация автотранспорта у пьяных водителей

- Придумать новое суровое наказание

- Платить за сообщения о нетрезвых водителях

- Внедрять алкозамки в автомобилях

- Проводить массовые проверки всех водителей

Проголосовать можно под этим сообщением.