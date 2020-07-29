АвтоМир / За рулём

Детский автогородок будет работать у «Акваполиса» в субботу

К всероссийской акции по безопасности дорожного движения «Территория юных инспекторов движения» присоединится Псков 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

На площадке, прилегающей к ТЦ «Акваполис», состоится информационно-пропагандистское мероприятие «Территория ЮИД», организатором которого станет Российский экспертный центр «Движение без опасности», а также Управление Госавтоинспекции Псковской области, региональный комитет по образованию.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения, национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель - вовлечь школьников и их родителей в работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

С 12.00 до 18.00 всех участников – детей и взрослых – приглашают посетить яркие фотозоны и выставку автотранспорта Госавтоинспекции Псковской области. Педагоги-аниматоры предложат в развлекательной форме пройти обучение «дорожной грамоте» и попробовать себя в профессиях, связанных с обеспечением безопасности на дороге. Инновационные тренажеры позволят каждому испытать, что происходит с участником дорожного движения при движении автомобиля со скоростью 20 км/ч. Также совместно со специалистами дети смогут создать многослойную конструкцию дорожного полотна.

В зоне «Специалист по транспорту» участникам мероприятия будет предложено проверить знание Правил дорожного движения в части управления велосипедом. Ребята научатся снаряжать его необходимым оборудованием, крепить световозвращающие элементы и проверять техническую исправность. Дети узнают полезную информацию о принципах работы механики автомобиля, познакомятся с устройствами и агрегатами автотранспорта. На специальном тренажере изучат процессы физики, происходящие во время движения транспорта.

На мини-трассе, став водителями радиоуправляемых автомобилей, ребята смогут преодолеть все препятствия с учетом соблюдения Правил дорожного движения.

Педагог-аниматор интерактивной зоны «Первая помощь» расскажет гостям «Территории ЮИД» о принципах оказания первой медицинской помощи.

Участие в мероприятии бесплатное.