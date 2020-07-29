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До 10 суток ареста можно получить в Петербурге за чрезмерную тонировку

В Санкт-Петербурге Госавтоинспекция «объявила войну» тонировке. Как сообщает «Фонтанка», в мае началась охота по команде начальника главка Романа Плугина. В первую очередь, сотрудники ДПС нацелены на поиск нарушений на дорогих авто. В случае звонков инспекторам от руководителей с рекомендациями «отпустить» приказано было докладывать, а протоколы составлять еще ревностнее.

19 августа дорожные полицейские на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге остановили «Тойоту Ленд Крузер Прадо» с номерами Приморского края. Поводом стала чрезмерная тонировка стекол автомобиля. Иномаркой управлял 49-летний контр-адмирал, начальник разведывательного управления Главного штаба ВМФ Олег Апишев. В итоге в отношении водителя составили административный протокол. Контр-адмирал Апишев обязан удалить тонировку со стекол в течение суток. Соответствующую бумагу он подписал. В случае невыполнения этого требования он может быть оштрафован от 500 до 1000 рублей или же подвергнут административному аресту на 15 суток. В Ленобласти 5 суток получил шоумен Стас Борецкий, накрыли «Лексус» и бывшего замначальника УГИБДД Гранева.

Всего за последние два месяца более 20 петербуржцев провели приличное время в камере именно за это легкое отступление от правил. Многим дали сутки, а одному присудили 10 суток.

Дорожные полицейские изобрели продуктивный метод понуждения. Они автоматически выписывают предупреждение, где указано, за какое время надо содрать напыление. Если не готов, то применяют норму статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника), за которую и предусмотрен арест до 15 суток.

59 летний петербуржец Сергей Жиров 10 июля в Невском суде получил наказание в виде 10 суток за тонированный БМВ Х5. «Понадеялся на русский авось, - рассказал изданию «сиделец». - Я лет десять езжу на разных машинах, и все — с тонировкой. Меня лишь раз остановили в Новгороде, лет пять назад. Ну выписали штраф в 500 рублей. И все. Из всех районов нас свезли. Кому штраф, кому сутки. Мне вот — сутки. Нас таких там много».