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Девять нетрезвых водителей попались псковским сотрудникам ГИБДД за сутки

Девять нетрезвых водителей выявлены за прошедшие сутки в Псковской области. Трое из них сели за руль «под градусом» повторно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Вечером 1 сентября в поселке Задорожье Островского района для проверки был остановлен водитель мопеда. У 42-летнего мужчины имелись признаки опьянения, а также выяснилось, что он недавно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В нетрезвом виде управлял автомобилем ВАЗ и 32-летний порхович. Его стражи порядка остановили в деревне Логовино Порховского района. В Псковском районе признаки опьянения установлены у водителя автомашины «Форд», 33-летнего жителя Острова.

Все водители дали признательные показания. По данным фактам полицией проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.