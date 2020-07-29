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Наркозависимый пскович лишен водительских прав по иску прокурора

В Пскове страдающий наркотической зависимостью мужчина лишен водительских прав по иску прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что горожанин, обладающий действующим водительским удостоверением категории «B», страдает синдромом зависимости, вызванным употреблением каннабиноидов. «Указанный диагноз является безусловным противопоказанием к осуществлению деятельности, связанной с управлением транспортными средствами», - заметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия права управления транспортными средствами у указанного гражданина. Его требования суд удовлетворил. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала принятое решение законным и обоснованным.