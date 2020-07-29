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Территориальный коэффициент ОСАГО в Пскове снизится на 1%

Территориальный коэффициент ОСАГО уменьшится в СЗФО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», около 1% может составить его снижение для жителей Пскова и Калининграда.

В Мурманске снижение территориального коэффициента должно составить 5,24%. В Архангельске, Санкт-Петербурге, Череповце, Вологде и Северодвинске коэффициент станет ниже минимум на 4%. Для водителей Котласа и Сыктывкара ожидается понижение на 3,75%, а для автомобилистов Великого Новгорода и Ленинградской области - на 2,31%.

В целом снижение территориального коэффициента по ОСАГО ожидается в более чем 180 населенных пунктах по всей России. К такому выводу пришли в Российском союзе автостраховщиков (РСА), проанализировав проект указания Банка России касательно тарифов на ОСАГО. 24 августа в силу вступили поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым изменились правила тарификации обязательной автогражданки, сделав ее более индивидуализированной.

Ранее место жительства страхователя играло важную роль в числе факторов, составляющих цену полиса ОСАГО. После вступления в силу поправок к закону об ОСАГО стоимость обязательной автогражданки существенно снизится для аккуратных водителей. Так автомобилисты во многом смогут сами влиять на стоимость страховки.

«24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, благодаря которым тарифы стали более справедливыми: они будут зависеть от индивидуальных параметров автовладельца, влияющих на степень его аварийности. А, например, от территории, на которой он проживает, их зависимость, напротив, снизится», - отметил президент РСА Игорь Юргенс.