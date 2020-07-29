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На два года лишили прав жителя Куньинского района за «пьяную» езду

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Куньинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 28 июня около 17.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина возле дома в деревне Мишкова сел за руль принадлежащего ему скутера и поехал в Невель.

На 425-м км трассы М9 «Москва - Балтия» в Куньинском районе около 18.30 он не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего оставался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда сотрудников ГИБДД.

При проведении медосвидетельствования было установлено, что гражданин пьян - 1,502 мг этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха, что превышает суммарную погрешность измерений, установленную законодательством РФ.

«Таким образом, мужчина своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ. Ранее он уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - резюмировали в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на срок два года.

Приговор в суда пока не вступил в законную силу.