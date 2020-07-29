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Фотофакт: автомобили стоят в пробке на улице Алмазной в Пскове

Водители обращают внимание на большие пробки в Пскове 5 сентября. В частности, автомобили стоят в пробке на улице Алмазной - там пробка растянулась от улицы Чудской.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Перекопали весь город, затем перекрыли», - пишет водитель в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, с 20:00 4 сентября до 6:00 7 сентября перекрыто движение транспорта по Троицкому мосту и участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.