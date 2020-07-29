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Около 400 тыс. рублей заплатит УГХ Пскова автовладельцу за упавшее дерево

Владелец автомобиля отсудила у управления городского хозяйства за упавшее дерево. Об этом сообщается в решении Псковского городского суда от 26 августа.

Автомобиль находился на парковке для машин у дома № 18-а по ул. Я. Фабрициуса в Пскове, упало дерево, в результате чего машина получила повреждения. Стоимость ремонтно-восстановительных работ автомобиля согласно экспертному заключению равна 381 000 руб. Полагая, что вред причинен незаконным бездействием органа местного самоуправления, уклонившегося от исполнения возложенных обязанностей по надлежащему содержанию зеленых насаждений на территории города Пскова, истец просила взыскать с администрации города Псков материальный ущерб и различные расходы.

Представитель ответчика, не оспаривая обстоятельства, при которых принадлежащий истцу автомобиль получил повреждения, и размер заявленной ко взысканию суммы ущерба, считал иск не подлежащим удовлетворению, ссылаясь на наличие в действиях истца грубой неосторожности, поскольку в день происшествия Главным управлением МЧС России по Псковской области вынесено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении в виде грозы и возможном усилении ветра, в связи с чем истец должна была проявить необходимую внимательность и должную предусмотрительность.

Поскольку упавшее дерево произрастало на территории не сформированного и разграниченного установленным порядком земельного участка, суд пришел к выводу, что ответственность за его падение несет муниципальное образование «Город Псков» в лице управления городского хозяйства администрации города Пскова.

Вину органа местного самоуправления суд видит в неисполнении обязанностей по своевременной оценке состояния зеленых насаждений на предмет их аварийности и нуждаемости в спиле, следствием чего явилось падение дерева, повредившего автомобиль истца.

Суд решил иск удовлетворить. Решено взыскать с муниципального образования «Город Псков» в лице управления городского хозяйства администрации города Пскова за счет средств казны муниципального образования «Город Псков» в пользу истца материальный ущерб, причиненный повреждением имущества, в размере 381 000 руб., расходы по оценке ущерба в размере 6 000 руб., оплате почтовых услуг в размере 207,64 руб., судебные расходы по оплате юридических услуг представителя в размере 5 000 руб., государственной пошлины в размере 7 010 руб.