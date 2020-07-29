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На дорогах Псковской области за выходные поймали 13 нетрезвых водителей

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 13 жителей Псковской области, которые управляли транспортом в нетрезвом виде. При этом четыре автолюбителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД России.

Днем 5 сентября в Порховском районе нетрезвым оказался водитель автомобиля ВАЗ-2111 - местный житель 1989 года рождения. А вечером того же дня на улице 25 Октября в Острове дорожные полицейские остановили ВАЗ-2121. Машиной управлял 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 6 сентября 23-летний житель деревни Обжино Куньинского района управлял автомобилем «Фольксваген Пассат». При проверке документов у автолюбителя выявили признаки алкогольного опьянения. Еще одного нетрезвого водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, выявили в деревне Подлипье Пыталовского района.

Транспортные средства полицейские изъяли, водители признались в содеянном. По данным фактам проводятся проверки.

Водители, напомнили в ведомстве, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.