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Читатели ПЛН назвали эффективный способ борьбы с пьянством за рулем

Более половины читателей ПЛН поддерживают конфискацию транспорта у пьяных водителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в разделе «Автомир» на сайте Псковской Ленты Новостей.

Участникам был задан вопрос «В Псковской области произошел ряд смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей. Как можно предотвратить подобное?». В опросе принял участие 921 пользователь сайта. Голосование проводилось с 21 августа по 4 сентября.

Наименее популярный ответ: «Платить за сообщения о нетрезвых водителях» (3,15%). За новое суровое выступили 3,91% опрошенных. 4,02% респондентов одобряют увеличение количество дорожных полицейских.

«Проводить массовые проверки всех водителей» - этот вариант ответа выбрали 4,78%. Еще 12,49% поддерживают предложение внедрять алкозамки в автомобилях.

Второй по популярности ответ: «Строить безопасные дороги - будет меньше возможностей наехать на пешехода», его выбрали 15,64% участников опроса. Безусловное лидерство у предложения «Конфискация автотранспорта у пьяных водителей» - 56,03%.