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Псковичам объяснили, почему на мосту 50-летия Октября запрещено ездить на велосипедах

В управлении городского хозяйства администрации Пскова объяснили, почему на тротуарах моста 50-летия Октября через реку Великую установлены дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, до проведения капитального ремонта моста ширина проезжей части моста составляла 14 п. м, а ширина тротуаров - 2,25 п. м, но ограждения отсутствовали, их роль выполняли бетонные упоры тротуарных блоков высотой 0,3 п. м. В ходе проведения капремонта было выполнено уширение проезжей части моста с до 15 п. м за счет уменьшения ширины тротуаров до 1,5 п. м, что не противоречит требованиям ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».

Также для обеспечения безопасности пешеходов в ходе проведения капремонта моста выполнено устройство барьерного ограждения, запроектированного в соответствии с ГОСТ Р 52289 - 2004. Уширение проезжей части за счет уменьшения тротуаров выполнено в связи с тем, что конструкция моста не менялась.

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Дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» на тротуарах моста 50-летия Октября установлены в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пскова, в связи с многочисленными жалобами жителей города в адрес администрации и ОГИБДД.

В соответствии с правилами дорожного движения велосипед - транспортное средство, которое может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч. В случае наезда велосипедиста на пешехода это происшествие будет рассматриваться как дорожно-транспортное, при котором последний может получить телесные повреждения разной степени тяжести, добавили в пресс-службе.