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Условный срок получил великолучанин за повторное нетрезвое вождение

Условное лишение свободы на 8 месяцев получил великолучанин за повторное нетрезвое вождение автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Нетрезвого водителя остановил сотрудник ОГИБДД МО МВД России «Невельский» и отстранил от управления транспортным средством. Ранее мужчина привлекался к административному наказанию за вождение в пьяном виде.

Невельский районный суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.