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Рефинансировать автокредиты в Сургутнефтегазбанке стало выгоднее

Сургутнефтегазбанк предлагает рефинансировать автокредит в рамках продукта «Альтернативный» с дополнительной скидкой по ставке 9,4% годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Максимальная сумма кредита - 1 млн 100 тысяч рублей, срок - 7 лет. При этом не требуется оформление КАСКО. Оформить заявку можно здесь.

«Процентная ставка 9,4% годовых действует для зарплатных клиентов или зарплатных клиентов «бюджетников» при предоставлении кредита, часть которого, либо его полная часть, направляется на погашение кредита, оформленного в целях приобретения автомобиля, при сроке кредита до 24 месяцев и при условии предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита и регистрацию уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества ранее приобретенного автомобиля», - пояснили в банке.



При рефинансировании кредита, оформленного не в целях приобретения автомобиля, размер процентной ставки увеличивается на 0,5% годовых.

Если клиент не относится к категории зарплатного клиента или зарплатный клиента «бюджетника», то размер процентной ставки увеличивается на 1,6% годовых.

При отсутствии страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита процентная ставка увеличивается на 2% годовых.

При оформлении соответствующего страхового полиса не в Сургутнефтегазбанке процентная ставка увеличивается на 1,5% годовых.



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