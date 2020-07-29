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Владельцы бизнес-карт Сбербанка смогут управлять заправкой топлива

Сбербанк запустил топливный функционал на бизнес-картах для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Сервис подключается к любой бизнес-карте Сбербанка и позволяет клиенту настраивать виды топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также формировать полный комплект отчетных документов для бухгалтерии и возврата НДС, сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, пользователям доступны скидки на топливо, кафе и сопутствующие товары на АЗС партнеров, которых насчитывается более тысячи по всей России.

Подключиться к сервису можно следующим образом:

1. подтвердить согласие с правилами для участия в E-Invoicing;

2. перейти в личный кабинет и подтвердить настройки.

«При разработке решений мы уделяем большое внимание обратной связи и клиентскому опыту. Мы создали ʺТопливное решениеʺ для удобства наших клиентов: не нужно выпускать дополнительную карту, пополнять ее баланс, вносить предоплату за объем топлива, собирать чеки. Вы просто подключаете опцию и пользуетесь вашей обычной картой для решения всех своих задач», - сказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Ознакомиться со списком партнеров сервиса можно на сайте партнера ООО «Оранж Элефант Медиа».