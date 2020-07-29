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Память погибших мотоциклистов почтят в Пскове

Мотопробег пройдет в День памяти погибших мотоциклистов в Пскове сегодня, 18 сентября. Об этом сообщается в группе мотоклуба «HoSt Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор всех желающих начнется с 18.45 у обелиска в микрорайоне Кресты. В 19.30 колонна начнет движение по маршруту: Крестовское шоссе - Октябрьский проспект - Ольгинский мост - улица Максима Горького - Комсомольская площадь.

«Мероприятие согласовано с ГИБДД, движение колонны должно осуществляться с соблюдением ПДД. В 20.00 одновременно с другими городами зажигаем свечи, фары, "рычим" мотоциклами. Минута молчания», - говорится в сообщении.

После этого все желающие смогут зайти в собор Иоанна Предтечи, написать записки за упокой своих погибших друзей и поставить свечи.