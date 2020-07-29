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Пскович решил покататься по ночному городу и угнал автомобиль

Псковича будут судить за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Как установлено в ходе расследования, мужчина, прогуливаясь ночью по Пскову, решил покататься на чужом автомобиле. Подойдя к одной из машин, он без проблем открыл дверцу, поскольку хозяин в тот день забыл ее закрыть, завел автомобиль и поехал кататься по городу.

Однако, проткнув колесо, вынужден был остановиться, после чего его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.