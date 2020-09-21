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Пятерых нетрезвых водителей-рецидивистов остановили псковские полицейские

Нетрезвых водителей-рецидивистов выявили полицейские в псковском регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 17 сентября около 22.00 в Порхове по улице Старорусской на мопеде следовал нетрезвый житель Порховского района. Его остановили для проверки стражи порядка. В Опочецком районе 17 сентября на дороге Опочка - Власово полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2107. Выяснилось, что этой «семеркой» управлял 29-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. В Себеже ночью 18 сентября по улице 7 Ноября на ВАЗе-2107 ехал местный житель 1984 года рождения. И он оказался «под градусом».

Утром 18 сентября на трассе Санкт-Петербург – Невель Островского района полицейские остановили «Ауди-100». За рулем иномарки был нетрезвый житель Острова 1972 года рождения. А в областном центре 20 сентября дорожные полицейские выявили еще одного нетрезвого водителя. Этот 25-летний пскович управлял автомашиной ГАЗ-31105.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.