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Петербуржец угнал фургон «Пежо» у знакомых в Гдовском районе

Петербуржец угнал фургон «Пежо» у знакомых в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Местные полицейские вместе с коллегами из ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области раскрыли угон фургона «Пежо Боксер», который был совершен 18 августа в одном из садоводческих товариществ. Подозреваемый - житель города Сланцы 1989 года рождения. По версии следствия, он находился в Гдовском районе в гостях на даче у владельца «Пежо» и без его ведома воспользовался ключами от машины. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, 19 сентября от дома по улице Октябрьской в Пустошке был совершен угон автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего 29-летней горожанке. Она сразу же заявила о произошедшем в полицию. В настоящее время установлен подозреваемый - местный житель 1984 года рождения. Как выяснилось, он уже был лишен права управления транспортным средством. Угнанную иномарку обнаружили в деревне Криуха Пустошкинского района. Проводится проверка.