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АвтоМир / За рулём

В Пскове собираются дать отпор агрегаторам такси

23.09.2020 10:16|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в Пскове запустился новый сервис такси X-Car. Его отличия от других агрегаторов — цена поездки не меняется из-за погоды или времени суток. Вы будете ездить в удобных и чистых автомобилях, автомобили будут проходить регулярный техосмотр, а стоимость «Комфорта» выше всего на 30-40 рублей, сообщили в компании.

X-Car — это сервис заказа такси, созданный самими водителями в ответ на ужасные условия труда, которые создали федеральные службы и компании-монополисты, отметили в компании. Сильное снижение стоимости поездок, повышение комиссий с заказов для водителей, штрафы и блокировки привели к тому, что пассажиры теперь не могут получать качественные услуги, так как большое количество профессиональных водителей ушло из отрасли, а оставшимся при сложившейся ситуации с каждым днем все сложнее поддерживать их качество.

Как заявляют разработчики, этот сервис пришел в Псков, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Для водителей комиссия с поездок составит всего 7% от суммы поездки - в 1,5-2 раза меньше, чем в других сервисах такси. Эта одна из мер, которая поднимет качество услуг для пассажиров и улучшит состояние отрасли в городе.

Стоимость поездки в X-Car будет чуть выше, чем в других службах, но зато она никогда не будет меняться из-за погоды или времени суток. Получается, что вы сможете быстро за фиксированную цену найти подходящего водителя и доехать до нужной вам точки в удобных условиях. Если вы каждый день пользуетесь такси, вам не придется беспокоиться о стоимости поездки и постоянно перепроверять цену.

Кроме того, пассажирам будет начислять кэшбэк с каждой поездки, который в дальнейшем они смогут обменивать на товары и услуги известных партнеров в городе.

Для псковичей, которые ценят хороший сервис, разработчики приложения создали «Комфорт-класс». В нем автомобили оборудованы кондиционером, больше пространства для ног в салоне, а водители прошли дополнительное обучение. Стоимость «Комфорта» дороже всего на 30-40 рублей.

Чтобы оценить новый сервис, скачайте приложение X-Car в Google Play и App Store.

Теги: #такси
Источник: Псковская Лента Новостей
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