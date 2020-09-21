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Более 100 псковичей приняли участие в акции «На работу на велосипеде»

Псков в третий раз присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Чтобы мотивировать людей, которые обычно отдают предпочтение автомобилю, организаторы подготовили в городе «энергетические точки», где партнеры мероприятия предоставляли участникам скидки и бонусы

«Все наши бонусы в виде значка, наклейки, номерка, батончика и скидок от партнеров – это, можно сказать, вознаграждение заядлых автолюбителей за то, что в день акции они отказались от более комфортного вида транспорта в пользу более экологичного», - отметила организатор акции Ольга Безъязычная. В день акции через эти точки проехало свыше 100 псковичей.

«Такие мероприятия показывают, как нас много и что мы нуждаемся в комфортной и безопасной велосреде. Я уверена, что если в нашем городе будет больше велодорожек, то для многих людей акция #НаРаботуНаВелоспеде станет не разовой, а постоянной», - поделилась в своих социальных сетях ее участница Елизавета Дедова.