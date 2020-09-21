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В Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову письмо, в котором предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, в которых хотя бы одному ребенку есть до шести лет, передает RT.

Парламентарий в своем обращении указал, что у многодетных родителей с детьми дошкольного возраста и беременных женщин может уходить много времени на поиск парковочного места. По словам Сухарева, также этот процесс оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на организм будущих мам, пишет «Газета.ру».

По мнению ряда экспертов и детских ортопедов, как отметил депутат, продолжительное пребывание малолетнего ребенка в автомобильной люльке или автокресле негативно влияет на его развитие.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность выделения для многодетных семей, перевозящих детей в возрасте до шести лет, и для беременных женщин, пользующихся личным автотранспортным средством, парковочных мест, аналогичных инвалидным по своим размерным характеристикам», — указывается в тексте обращения.