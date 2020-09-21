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Печерянин привлечен к уголовной ответственности за «пьяную» езду

Печерянин привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, у него не было права управления транспортным средством. Тем не менее он управлял «Ауди А4» и был задержан.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.