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Почтенные профессора проехались на самокатах по Пскову. ВИДЕО

Обучающая конференция по развитию активных способов передвижения и средств индивидуальной мобильности в городах проходит в Пскове. Она организована Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) по заказу Минтранспорта России.

Конференция проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». К участию в ней приглашены ведущие российские эксперты, представители власти, ученые и специалисты, преподаватели университетов. Они рассматривают вопросы об устойчивой альтернативе традиционным транспортным решениям.

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«В настоящее время город Псков ведет активную работу, направленную на создание доступного комфортного городского пространства, а разработанный «План устойчивого развития города Пскова до 2030 года» позволит задать вектор устойчивого городского и транспортного развития и скоординировать действия органов власти и всех заинтересованных участников», - говорится в сообщении НИИАТа.

В рамках конференции гости совершили прогулку по Пскову. «Если бы вы видели, сколько эмоций вызвала экскурсия по Пскову у участников конференции. Почтенные профессора впервые встали на самокаты и на практике оценили управление мобильностью. Помолодели на глазах», - поделился в своем инстаграм-аккаунте депутат Госдумы Александр Васильев.