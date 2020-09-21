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Пятерых пьяных водителей ВАЗов остановили псковские полицейские

Нетрезвого водителя остановили дорожные полицейские 25 сентября в деревне Нижние Дупли Опочецкого района. Местный житель 1989 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Кроме того, 26 сентября у дома по улице Портовой в деревне Баландино Великолукского района стражи порядка остановили ВАЗ-2110. Как оказалось, за рулем находился 30-летний житель поселка Кунья в нетрезвом виде.

А в городе Себеже ночью 27 сентября на улице Ленинской на «Ауди-80» следовал местный житель 1990 года рождения. Он тоже был «под градусом».

Еще трех нетрезвых водителей на автомобилях ВАЗ дорожные полицейские выявили на территории Печорского и Новоржевского районов.

По всем этим фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.