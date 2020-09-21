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В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты

В Интернете размещено видео поездки из Пскова в Великий Новгород за 22 минуты. Ускоренная видеозапись размещена 27 сентября на ютуб-канале «Moscow Never Sleeps».

«Итак, решил показать в ускоренном варианте поездку из Пскова до Великого Новгорода за 22 минуты. Путь пролегал по дороге Р-56 через Карамышево, Быстрецово, Порхов, Боровичи, Сольцы, Шимск. Отличная дорога и отличные виды из окна нас сопровождали», - написал автор.

«В Псковской области дорога более извилистая, окруженная смешанными лесами и хвоей. А в начале Новгородской области дорога прямее и вокруг высоченные сосны. От Шимска до Великого Новгорода прямая дорога без поворотов, правее от трассы располагается озеро Ильмень и вокруг много берез. Машин по всему маршруту было не так много, только ближе к Великому Новгороду их становилось больше. Сама дорога Р-56 понравилась каким то спокойствием, даже порой было скучно ехать. Но сейчас понимаю, насколько там было красиво. Псков нас провожал теплой погодой и солнцем, а Великий Новгород встречал резким похолоданием и дождем», - сообщил автор.