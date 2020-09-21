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Замена водительского удостоверения стала доступна еще в пяти районных МФЦ

Еще пять районных отделений Многофункционального центра открыли окна приема по замене национального водительского удостоверения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, речь идет о Опочецком, Порховском, Плюсском, Невельском и Себежском районных отделениях, где успешно пройден пилотный запуск.

Ранее в центральном отделе МФЦ Пскова до трех было увеличено число окон, где осуществляется прием документов на указанную услугу, а также организована работа в Островском и Стругокрасненском районах.

Для замены водительского удостоверения потребуется: паспорт, медицинское заключение, водительское удостоверение, при необходимости, документы, подтверждающие смену персональных данных. Оплату госпошлины в размере 2 тыс рублей можно осуществить банковской картой в отделе МФЦ при подаче документов. Срок выдачи документов составляет до 15 дней, но действующие водительские права не изымаются.

Директор регионального МФЦ Екатерина Ершова также сообщила, что в настоящее время ведется работа по запуску данной услуги в Печорском, Палкинском, Пыталовском и Красногородском отделениях МФЦ.

Записаться на прием можно через официальный сайт Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, мобильное приложение «Мои документы онлайн» или непосредственно в отделе приема заявителей.