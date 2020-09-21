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Великолучанин угнал грузовик и попал в ДТП

Великолучанин угнал грузовик, принадлежащий организации, в которой он работает. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В Великих Луках вечером 27 сентября с территории организации по улице Дальней был угнан грузовой автомобиль ГАЗ-3307. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в угоне. Это 26-летний работник данной организации.

По имеющимся сведениям, находясь в нетрезвом состоянии и не имея водительского удостоверения, великолучанин захотел съездить к своему приятелю. И для этого решил воспользоваться грузовиком.

Однако по ходу следования подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет. По данному факту проводится проверка.