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Четверых жителей Псковской области привлекли к ответственности за пьяное вождение

Несколько жителей Псковской области накажут за управлением автомобилем в пьяном виде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в областном центре вечером 29 сентября у дома по улице Векшинской стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Ниссан». Выяснилось, что иномаркой управляла 36-летняя псковичка, у которой имелись признаки алкогольного опьянения.

В городе на Ловати утром 29 сентября по улице Гражданской на автомашине «Мерседес - Бенц» следовал великолучанин, 1989 года рождения. Он тоже оказался «под градусом».

В деревне Плиссы Невельского района днем 29 сентября у дома по улице Механизаторов полицейские остановили жителя города Невеля, 1962 года рождения, который управлял мопедом, находясь в нетрезвом состоянии. А 28 сентября на дороге Писковичи – Муровицы в Псковском районе полицейскими был выявлен 53-летний нетрезвый водитель мопеда.

В деревне Попадинка Порховского района на улице Новоселов дорожные полицейские остановили легковушку «Волга Сайбер», за рулем которой находился 41-летний нетрезвый мужчина. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.