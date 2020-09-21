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240 часов отработает пойманный пьяным за рулем великолучанин

В Великих Луках осужден мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного заседания установлено, что в августе нетрезвый мужчина занял место водителя в автомобиле «Рено» и начал движение. В пути следования его остановили сотрудники ГИБДД. Было проведено освидетельствование, которое показало наличие в выдыхаемом воздухе абсолютного этилового спирта в количестве 0,91 мг/л.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управления всеми транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.