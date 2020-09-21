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Три ВАЗа с пьяными водителями остановили псковские полицейские

В Порхове, Опочке и Новосокольническом районе дорожная полиция выявила нетрезвых водителей-рецидивистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, в Порхове 30 сентября около 13.00 у дома по улице Первомайской стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-1111. Выяснилось, что им управлял находившийся в нетрезвом состоянии местный житель 1995 года рождения.

В Опочке 29 сентября около 23.00 по улице К. Цеткин на автомашине ВАЗ-321140 следовал 35-летний горожанин, который тоже был в нетрезвом виде.

А в Новосокольническом районе 1 октября на дороге Новосокольники - Насва полицейские остановили ВАЗ-2106. Как оказалось, за рулем «шестерки» находился нетрезвый житель Великолукского района 1995 года рождения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.