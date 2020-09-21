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У псковских таксистов проверяют наличие документов и масок

У псковских таксистов проверяют наличие документов и масок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, 5 октября в Пскове начались массовые проверки водителей такси, связанные с рядом дорожных происшествий.

Проверяются наличие всех необходимых документов у водителей таксомоторного транспорта.

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Проверочные мероприятия будут проходить в течение недели. К ним привлечены сотрудники транспортной инспекции и других служб.

По информации из неофициальных источников, сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области также обращают внимание на наличие масок у водителей.