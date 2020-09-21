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АвтоМир / За рулём

Двое жителей Пыталовского района угнали ВАЗ и позже вернули его обратно

06.10.2020 11:31|ПсковКомментариев: 0

В Пыталовском районе двое молодых людей угнали ВАЗ, чтобы покататься по ночному поселку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

В поселке Белорусский 2 октября около 23.00 от дома по Мартовскому переулку пропал ВАЗ-21099. Автовладелец, 43-летний местный житель, заявил стражам порядка о произошедшем.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей  района 2004 и 1995 годов рождения. По имеющимся сведениям, они решили в ночное время покататься по поселку на чужой машине, а затем вернули ее на место стоянки.

По данному факту проводится проверка.

Теги: #Угон #умвд россии по псковской области #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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