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Пьяного водителя-рецидивиста поймали дорожные полицейские в Псковском районе

В Псковском районе пьяного водителя-рецидивиста привлекут к уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 6 октября около 18.00 на улице Хоботова в деревне Середка полицейские обратили внимание на гражданина, ехавшего на мопеде. Выяснилось, что этот местный житель 1970 года рождения управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он дал признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.