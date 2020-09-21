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Стружанин на 8 месяцев лишился свободы за нетрезвое вождение

Житель Стругокрасненском районе на 8 месяцев лишился свободы местный житель за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, имея судимость за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (с назначением штрафа в размере 200 тыс. рублей), 24 июля вновь сел за руль в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники полиции.

Выполнить законное требование стражей порядка о прохождении освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

«Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние, в связи с чем не имел права управления транспортными средствами», - отметили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.