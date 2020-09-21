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Как выгадать на покупке битого автомобиля - лайфхаки

На сайтах объявлений можно найти немало предложений от владельцев, продающих автомобили после мелких, средних и крупных ДТП. Казалось бы, такой транспорт логично обходить стороной. Однако игнорируя аварийные «лоты», мы подчас совершаем ошибку. Ведь нередко случается, что затраты на «кузовщину» ударяют по бюджету покупателя даже в меньшей степени, чем постановка на ход внешне нового, но на поверку сильно поврежденного транспорта, попросту говоря, прилизанного автохлама.

Согласно статистике, более 70% автомобилей, продающихся сегодня на «вторичке», хотя бы раз побывали в ДТП. Однако авария аварии - рознь. Выгадать на покупке битого автомобиля можно лишь в том случае, если у него не пострадала силовая структура кузова. Иными словами, мятые и поцарапанные элементы не должны останавливать вас от покупки.

Более того, такие особенности подают как на ладони историю машины, а сам факт повреждений можно использовать при торге, чтобы сбить цену. Однако вас должно насторожить большое число поврежденных деталей. Не исключено, что в таком случае вы имеете дело с перевертышем - машиной, которая в результате ДТП переворачивалась на крышу. Однако продавец может предлагать также и машину с отреставрированным кузовом. В этом случае предстоит обстоятельная проверка, о которой расскажем ниже.

Чтобы не нарваться на автомобиль после серьезного ДТП, имеет смысл прошерстить соответствующие сервисы. Прежде всего, заходим на сайт ГИБДД, вводим VIN-номер автомобиля и бесплатно получаем информацию о ДТП: дате происшествия (сервис предоставляется лишь с начала 2015 года), его характере (в том числе серьезных повреждениях) и регион, где произошла авария.

Попробуйте также выудить подноготную машины у продавца. В теории у него должны оставаться документы о ремонтах, в частности, покраске элементов кузова, или, что вероятнее, фотографии машины до и после аварии. Или, скажем, если авто ремонтировали по страховому полису, запросите заказ-наряд на работы или направление на ремонт, где будут указаны повреждения.

По понятным причинам следует избегать авто, у которых в результате аварии повреждены элементы конструкции, нарушена геометрия кузова и сработали подушки безопасности.

Нарушение геометрии кузова может вызвать, к примеру, повышенный или неравномерный износ резины на колесах или, скажем, появление трещин на стеклах из-за искривления проемов.

Наконец, восстановленный на стапеле кузов в случае следующего серьезного ДТП может попросту сложиться гармошкой из-за устранения зон запрограммированной деформации. Да и замена «эйрбегов» обойдется в копеечку. В зависимости от модели авто речь будет идти от несколько десятков и даже сотен тысяч рублей.

Наиболее действенный способ определить, битое ли перед вами авто, - использовать толщиномер (измеряет толщину ЛКП).

На сервисе ситуацию прояснит проверка развала-схождения колес (причиной превышения допустимого отклонения от нормы может быть нарушение геометрии кузова). В любом случае, если вы сомневаетесь при визуальном осмотре, езжайте в сервис, где специалисты дадут техническую оценку состоянию машины.

Автомобилей, сваренных из двух половинок или даже из трех частей (их еще называют «распилы»), точно следует избегать. С виду такие конструкторы кажутся вполне приличными - у них целые крылья, крыша, двери, а так называемый «толщиномер» не фиксирует серьезной разницы в значении глубины ЛКП в разных частях машины, да и цена, как правило, привлекательная.

Однако «засад» здесь сразу несколько. Во-первых, не очень понятно, как может повести себя такой автомобиль в случае ДТП. Как вариант - он попросту развалится на части. К тому же у «распилов», как правило, нарушена кузовная геометрия, читай - управляемость и курсовая устойчивость далеки от идеальных.

Наконец, у нового владельца легко могут возникнут проблемы при регистрации и продажи такого конструктора. Чтобы обезопасить себя от приобретения «распилов», следуйте нехитрым правилам. Смотрите на стекла (все заводские номера должны быть одной серии), снимите уплотнители и проверьте пороги на отсутствие сварных швов, с той же целью загляните под днище. Нередко сварные швы маскируют здесь «антикоррозийкой» и даже грязью.

Источник: «Российская газета»