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ГИБДД Пскова усилила контроль за деятельностью таксистов

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием такси, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения маршрутных такси сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения таксистами.

Особое внимание инспекторы ДПС ГИБДД города Пскова обращают на соблюдение требований безопасности водителями такси, на наличие у них разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов, отметок о прохождении медицинского осмотра, соблюдение режима труда и отдыха, сообщил Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Устанавливается правомерность осуществления трудовой деятельности водителями - иностранцами и соблюдение ими миграционного законодательства Российской Федерации. Большое значение придается наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров. Осуществляются также проверки технического состояния транспорта.

«Если вы планируете ехать в такси с ребенком, обязательно заранее сообщите об этом диспетчеру. Уточните, имеется ли возможность заказать автомобиль с автокреслом, а также укажите возраст ребенка, - отметили в ГИБДД. - Садясь за руль, водитель должен обезопасить себя, а также своих пассажиров от несчастных случаев. В особенности это касается тех ситуаций, когда в салоне находятся дети».

«Помните, если вы пользуетесь услугами нелегальных перевозчиков, то подвергаете себя и своих близких опасности. Как показывает практика, зачастую нелегальные перевозчики сами являются злостными нарушителями Правил дорожного движения. Нередко они не соблюдают скоростной режим, более того, либо не имеют водительских прав, либо лишены их, а их автомашины не соответствуют тем техническим требованиям, которые предъявляются для автомобилей, используемых в качестве легковых такси», - подчеркнули в ГИБДД Пскова