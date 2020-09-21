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В России предлагают запретить передавать возмещение ущерба в ДТП

В России предлагают запретить передавать возмещение ущерба в ДТП, чтобы этим не пользовались мошенники. Содержащий этот пункт законопроект «О внесении изменений в ч. 2 ст. 799 Гражданского кодекса РФ» готовятся внести депутаты Госдумы от «Единой России».

Документ запрещает уступку прав потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда, на получение штрафов и иных выплат, причитающихся гражданину по ФЗ «О защите прав потребителей», пишет газета «Известия».

Автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко отметила, что причиной разработки новых норм стало обращение к ней жителей Краснодарского края, которые пострадали от мошенников, представлявшихся автомобильными юристами.

«Всего жертвами этой аферы стало около 700 человек. Они получили требование вернуть страховые выплаты и налог НДФЛ с этих сумм. Выяснилось, что попав в ДТП эти граждане за определенные суммы переуступали свои права взыскания ущерба по ОСАГО. Например, они сразу получали 50 тысяч, отказываясь самостоятельно доказывать в суде ущерб от 200 или 300 тысяч рублей и более», - пояснила депутат.

По ее словам, в итоге за пострадавших это сделали мошенники, которые значительно завысили ущерб и получили большие деньги. Схема обман вскрылась, когда страховые компании начали обжаловать вынесенное по выплатам решение. Оказалось, что его принимал один и тот же судья в Крыму.

По данным Всероссийского союза страховщиков, доля мошенничества, приходившаяся на ОСАГО, в 2018 году составляла 90%, а в 2019 - 87%.